Климатолог объяснил опасность аномально теплого лета

В июле практически по всей России усилится изменчивость погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что связано такое явление с глобальным потеплением. Большинство регионов России ожидает температура около и выше нормы. Речь идет о всей европейской территории, а также юге Западной Сибири и Урала. Специалист помимо этого уточнил, что первая декада месяца в центре страны будет достаточно неоднородной, а летняя погода сможет закрепиться только во второй декаде месяца. Температура выше июльской нормы по прогнозам будет наблюдаться в большинстве регионов Сибирского федерального округа, а также на севере Уральского федерального округа и в Якутии. Научный руководитель Гидрометцентра рассказал также и об осадках. Они ожидаются в пределах нормы на 80% российской территории. Кроме того, не ожидается и периодов засухи. А вот избыток дождей стоит ждать жителям Красноярского края и Якутии.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в беседе с НСН согласился с данными научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Это, в общем-то, совершенная правда. Июнь был самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Конечно, в первую очередь внесла лепту Европа с рекордными температурами, но и у нас температура была довольно высокой. В принципе, да, изменение климата приводят к тому, что учащаются всевозможные погодные аномалии. Это связано и с температурой, и с режимом осадков», - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что такие значительные и заметные изменения климата имеют не одну, а целый комплекс причин. Собеседник НСН отметил, что в последствии ситуация будет только усугубляться.

«Если говорить, почему это происходит, то дело в том, что изменение климата – это не только повышение температуры, но и режима циркуляции атмосферы и океана. Воздушные массы, если говорить об атмосфере, передвигаются не по наезженным колеям, как было это раньше из года в год. Эти маршруты изменяются и приносят в различные регионы самые разные ситуации, в том числе и то, что мы наблюдаем. Наука говорит о том, что учащение всевозможных погодных аномалий, к таковым относятся и продолжительные периоды экстремальных жаркой или холодной погоды, имеют место быть. Июнь стал этому подтверждением. В дальнейшем эти ситуации будут учащаться», - пояснил климатолог.

Киселев также отметил, что радоваться потеплению климата не стоит. По его словам, изменение погодных условий имеет гораздо больше минусов, чем плюсов.

«Вы знаете, долгое тепло, когда было 20 градусов, а стало 25, может быть, и хорошо. А когда речь идет о температурах резко превышающих норму, как в частности было в Европе, то, например, люди с ослабленным здоровьем и пожилые, конечно, с трудом будут переносить такую ситуацию. Собственно говоря, и для промышленности это тоже вряд ли хорошо, когда та же окружающая среда явно теплее традиционной в этой местности. Значит, надо принимать какие-то меры и для сохранения технологий, и для охраны окружающей среды. Поэтому говорить, что это благо пока не приходится», - заключил собеседник НСН.

Ранее австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.

