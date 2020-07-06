Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании

В столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. Как пишет «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, подчеркнув, что 9 июля столбики термометров опустятся сразу на 10 °С. Специалист отметила, что виной тому будет прохождение холодного атмосферного фронта. В связи с этим температура опустится с +30...+32 °С до +20...+22 °С. Также Паршина добавила, что в предстоящие среду и четверг в темное время суток в регионе возможны сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра.

Однако уже в пятницу осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до отметки +25 °С.

Нескучная: Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе

К слову, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений. Синоптик отметил, что второй месяц лета, а также август считаются самыми дождливыми в европейской части России.

Опасные погодные явления и обилие осадков в это время вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере, объяснил специалист.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПохолоданиеПогода В Москве
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