Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании
В столичном регионе прогнозируется резкое похолодание. Как пишет «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, подчеркнув, что 9 июля столбики термометров опустятся сразу на 10 °С. Специалист отметила, что виной тому будет прохождение холодного атмосферного фронта. В связи с этим температура опустится с +30...+32 °С до +20...+22 °С. Также Паршина добавила, что в предстоящие среду и четверг в темное время суток в регионе возможны сильные дожди, грозы, град, а также усиление ветра.
Однако уже в пятницу осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до отметки +25 °С.
К слову, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что июль считается месяцем с наибольшим числом опасных погодных явлений. Синоптик отметил, что второй месяц лета, а также август считаются самыми дождливыми в европейской части России.
Опасные погодные явления и обилие осадков в это время вызваны активными перемещениями воздушных масс в атмосфере, объяснил специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Вирусолог оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве
- Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова
- «Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
- В Кремле прокомментировали прогнозы присоединения Донбасса к РФ
- Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru