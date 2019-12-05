Китайцы посчитали россиян «воинственным» народом

В статье подчеркивается, что Россия за свою историю «захватила» земель больше, чем остальные страны. К примеру, во времена царской России и Советского Союза территория страны достигала 25 миллионов квадратных километров, отмечает Ura.ru.

В качестве еще одной причины «суровости» россиян автор приводит тяжелые климатические условия, сообщает Газета.ру. В статье говорится о том, что за счет суровых зим Россия смогла победить Швецию в 1707 году (Северная война – НСН) и Наполеона в 1812 году.

