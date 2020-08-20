Китайский эпидемиолог отметил безопасность российской вакцины против COVID-19
Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину против коронавируса COVID-19, подчеркнув, что она является безопасной. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Китае, размещённом в Facebook.
Как отмечают российские дипломаты, Чжун Наньшань также выразил надежду на успешное завершение клинических испытаний препарата.
Эпидемиолог поздравил Москву с регистрацией вакцины. Разработанный центром эпидемиологии и микробиологии препарат был зарегистрирован 11 августа и стал первым в мире. Вакцину назвали «Спутник V», она представляет собой раствор для внутримышечного введения.
В Китае также идёт работа над вакциной против COVID-19. Госкорпорация Sinopharm уже приступила к третьей стадии международных клинических испытаний и рассчитывает, что она выйдет на рынок к концу декабря, пишет Ura.ru.
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