Китайская компания разрешила сотрудникам не приходить на работу в плохом настроении

Кроме того, руководство компании увеличило для своих сотрудников число дней отпуска с 30 до 40. По словам основателя и главы Pang Dong Lai Ю Дунлай, у каждого человека бывают моменты, когда он не чувствует себя счастливым.

Выходные предоставляются по запросу сотрудника, руководство не сможет отказать работнику в их предоставлении.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что неудобный рабочий график — серьезное испытание для организма, которое приводит к его быстрому износу и способствует ранним инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

