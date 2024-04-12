Китайская компания разрешила сотрудникам не приходить на работу в плохом настроении
Китайская компания Pang Dong Lai разрешила своим сотрудникам не приходить на работу с плохим настроением, передает South China Morning Post.
Кроме того, руководство компании увеличило для своих сотрудников число дней отпуска с 30 до 40. По словам основателя и главы Pang Dong Lai Ю Дунлай, у каждого человека бывают моменты, когда он не чувствует себя счастливым.
Выходные предоставляются по запросу сотрудника, руководство не сможет отказать работнику в их предоставлении.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что неудобный рабочий график — серьезное испытание для организма, которое приводит к его быстрому износу и способствует ранним инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru