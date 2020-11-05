Китай запретил въезд гражданам Великобритании, Бельгии и Филиппин
Китайская Народная Республика закрыла въезд для граждан Великобритании, Бельгии и Филиппин из-за сложной эпидемиологической обстановки в государствах, сообщил на брифинге представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
Слова дипломата приводит агентство «Интерфакс». Ван Вэньбинь заявил, что посольства Китая в странах, попавших под ограничения, уже опубликовали уведомления о запрете въезда в КНР. В китайском МИД отмечают, что эта мера — временная и вынужденная, однако разумная и соответствующая международной практике.
Ранее стало известно, что британские власти ввели общенациональный карантин из-за COVID-19. Правительство Бельгии также объявило о жёстком карантине из-за роста заболеваемости.
C начала пандемии коронавируса в мире новой инфекцией заразились 48,1 млн человек, 31,9 млн заболевших выздоровели, 1,23 млн пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru