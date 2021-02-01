Медведев вакцинировался от COVID-19

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что сделал прививку против коронавируса. По его словам, он провакцинировался еще два месяца назад одной из российских вакцин. Какая именно вакцина была ему введена, он не уточнил, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».

По словам Медведева, он перенес вакцинацию «очень спокойно», передает РИА ФАН.

Речь об этом шла в интервью Медведева, которое он дал пяти российским СМИ.

Зампред Совбеза также рассказал, что российские вакцины от коронавируса прошли апробацию, они признаны безопасными и эффективными, отмечает телеканал «360».

