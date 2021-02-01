Медведев вакцинировался от COVID-19
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что сделал прививку против коронавируса. По его словам, он провакцинировался еще два месяца назад одной из российских вакцин. Какая именно вакцина была ему введена, он не уточнил, «чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой».
По словам Медведева, он перенес вакцинацию «очень спокойно», передает РИА ФАН.
Речь об этом шла в интервью Медведева, которое он дал пяти российским СМИ.
Зампред Совбеза также рассказал, что российские вакцины от коронавируса прошли апробацию, они признаны безопасными и эффективными, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Медведев вакцинировался от COVID-19
- Запрет на мат в соцсетях вступил в силу в России
- Генпрокуратура назвала замену наказания для Навального на реальное законным
- Врачи зафиксировали 20 обращений пострадавших после протестов в Москве
- Десятки человек в Красноярске отравились водопроводной водой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru