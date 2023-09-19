Киселев заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» отказывается от техники Apple

Международная медиагруппа «Россия сегодня» намерена отказаться от использования техники американской компании Apple, сообщает РИА Новости.

Сотрудникам Минцифры запретили использовать гаджеты Apple на работе

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что была получена бумага от Министерства цифрового развития, в которой были изложены соответствующие рекомендации.

«Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной... Мы проводим сейчас техническую модернизацию... Мы согласились с философией... но нам нужен переходный период», - заключил он.

Ранее rомпания «КамАЗ» запретила своим сотрудникам пользоваться техникой американской компании Apple на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СМИAppleДмитрий Киселев

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