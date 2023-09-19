Киселев заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» отказывается от техники Apple

Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что была получена бумага от Министерства цифрового развития, в которой были изложены соответствующие рекомендации.

«Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной... Мы проводим сейчас техническую модернизацию... Мы согласились с философией... но нам нужен переходный период», - заключил он.

Ранее rомпания «КамАЗ» запретила своим сотрудникам пользоваться техникой американской компании Apple на рабочем месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

