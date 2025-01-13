В Армении заявили, что не собираются выходить из ЕАЭС

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал министр экономики страны Геворг Папоян. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Как отметил Папоян, Ереван «не хочет ничем заменять» союз, а хочет быть независимым, чтобы государство «зависело от всех», и все зависели от него.

«Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — подчеркнул министр.

По его словам, Армении необходимо поддерживать и развивать уровень отношений с ЕАЭС и наращивать взаимодействие с другими структурами.

Ранее правительство республики поддержало решение о начале присоединения Армении к Евросоюзу, напоминает RT.

