Кировский губернатор заразился COVID-19 после прививки

«Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19», - написал кировский глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Васильев обратился к жителям с просьбой не откладывать вакцинацию. Он подчеркнул, что прививка помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте» высказался относительно версии естественного происхождения коронавируса в Ухане, передает Ura.ru.



