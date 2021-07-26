Кировский губернатор заразился COVID-19 после прививки
Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, благодаря ранее пройденной вакцинации он чувствует себя хорошо и продолжает трудиться из дома.
«Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19», - написал кировский глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также Васильев обратился к жителям с просьбой не откладывать вакцинацию. Он подчеркнул, что прививка помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте» высказался относительно версии естественного происхождения коронавируса в Ухане, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Талибы заявили о приверженности правам человека
- Саакашвили раскрыл два сценария нападения России на Украину
- СМИ: Трасса из Казани в Екатеринбург обойдется почти в полтриллиона рублей
- Рейс Belavia Минск — Анталия сядет в Домодедово
- Кировский губернатор заразился COVID-19 после прививки
- В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19
- Восемь станций лондонского метро закрыли из-за наводнения
- СМИ: Самолёт Минск-Анталья подал сигнал бедствия
- Украине посоветовали освободить Донбасс силой после выборов в Госдуму РФ
- Биткоин взлетел на 15%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru