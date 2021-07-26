Кировский губернатор заразился COVID-19 после прививки

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что получил положительный тест на коронавирус. По его словам, благодаря ранее пройденной вакцинации он чувствует себя хорошо и продолжает трудиться из дома.

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«Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19», - написал кировский глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также Васильев обратился к жителям с просьбой не откладывать вакцинацию. Он подчеркнул, что прививка помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте» высказался относительно версии естественного происхождения коронавируса в Ухане, передает Ura.ru.


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ФОТО: Пресс-служба правительства Кировской области
ТЕГИ:КоронавирусГубернаторКировская Область
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