В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России диагностировали 23 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 16 200 россиян, а умерли 727 граждан. Всего в России выявили 6 149 780 случаев ковида. Из них вылечились 5 506 834 человека, а умер 154 601 россиянин.
Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.
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Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru