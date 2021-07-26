В России за сутки выявили 23 239 новых случаев COVID-19

При этом вылечились 16 200 россиян, а умерли 727 граждан. Всего в России выявили 6 149 780 случаев ковида. Из них вылечились 5 506 834 человека, а умер 154 601 россиянин.

Ранее в России впервые выявили новый штамм коронавирусной инфекции — «гамма». Он, как и «дельта», является очень заразным и может снижать эффективность антител.

