Киркорову поставили условие для продолжения гастрольной деятельности

По его словам, участники движения «Ветераны России» с этой целью уже составили официальное обращение к культурному сообществу и государственный органам РФ.

В нём, в частности, говориться, что Киркорову следует запретить вести гастрольную деятельность на территории РФ «пока он не продемонстрирует истинную преданность нашей стране и не поддержит тех, кто сегодня защищает ее интересы».

Ранее Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

