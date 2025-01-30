Киркорову поставили условие для продолжения гастрольной деятельности

Все концерты певца Филиппа Киркорова в России нужно отменить, пока артист не выступит перед военнослужащими ВС РФ в Донбассе, предложил глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, сообщает News.ru.

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По его словам, участники движения «Ветераны России» с этой целью уже составили официальное обращение к культурному сообществу и государственный органам РФ.

В нём, в частности, говориться, что Киркорову следует запретить вести гастрольную деятельность на территории РФ «пока он не продемонстрирует истинную преданность нашей стране и не поддержит тех, кто сегодня защищает ее интересы».

Ранее Киркоров заявил, что Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме ТНТ из-за него, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
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