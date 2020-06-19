Киркорова возмутили угрозы ветеранов дать ему «в торец»

Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу. Эстрадный певец подчеркнул, что он является артистом, приглашенным на работу.

«Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя. На то, что мне эта роль не идет», — заявил в беседе с телеканалом «360» Киркоров.

Кроме того, Киркоров назвал тех, кого оскорбил юмористический ролик, людьми без чувства юмора, а также перенаправил все претензии к авторам ролика, отмечает Газета.ру.

Оскорбившего десантников Киркорова позвали выступить перед бойцами ВДВ

Напомним, ранее певец Филипп Киркоров в рамках одного из скетч-шоу предстал в образе десантника-гея. В ответ на это члены Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) раскритиковали ролик и пригрозили избить артиста. Зампредседателя РСВА Владимир Кошелев пообещал, что эстрадный певец получит при встрече «в торец».



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ФОТО: РИА Нвости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Видео-роликиВДВФилипп Киркоров
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