Киркорова возмутили угрозы ветеранов дать ему «в торец»

Филипп Киркоров прокомментировал претензии представителей ВДВ, которым не понравилась его роль десантника в комедийном шоу. Эстрадный певец подчеркнул, что он является артистом, приглашенным на работу.

«Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя. На то, что мне эта роль не идет», — заявил в беседе с телеканалом «360» Киркоров.

Кроме того, Киркоров назвал тех, кого оскорбил юмористический ролик, людьми без чувства юмора, а также перенаправил все претензии к авторам ролика, отмечает Газета.ру.