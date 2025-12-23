«Ленинград» и Киркоров стали самыми дорогими артистами на корпоративах
Группа «Ленинград» возглавила рейтинг самых дорогих отечественных артистов, которых приглашают на новогодние корпоративы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ряда главных ивент-агентств.
По информации агентства, стоимость выступления коллектива начинается от 20 млн рублей.
В число самых дорогих артистов также вошли певцы Филипп Киркоров и Григорий Лепс.
«Гонорар Филиппа Киркорова стартует от 12 млн рублей, Григория Лепса - от 10 млн, Леонида Агутина - от 8 млн, Любови Успенской - от 5 млн рублей», - поделился представитель одного из агентств.
В топ популярных артистов на новогодний праздник в 2025 году попали Татьяна Буланова, группа «Дискотека Авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан.
Как отметили в ивент-агентствах, окончательная стоимость выступления артистов на корпоративах зависит от даты, формата, города проведения мероприятия. Также заказчикам следует учитывать расходы на технический и бытовой райдер.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал в эфире НСН, что в России стало меньше корпоративов и сократилось число компаний, которые заказывают артистов на мероприятия.
