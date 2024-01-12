Киркоров пожертвовал белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей

Фонд «Синяя птица», помогающий семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, заявил, что народный артист России Филипп Киркоров перечислил на счёт организации 2,4 млн рублей.

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На странице фонда в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост, в котором говорится, что данные средства позволят приобрести «пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала».

«Теперь наши концерты и спектакли станут ещё ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку!» — говорится в сообщении фонда «Синяя птица» .

Через некоторое время на стене сообщества появилось объявление, что Киркоров перечислил фонду ещё 2,6 млн рублей.

Ранее Киркоров заявил, что передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Нвости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Народный АртистБлаготворительностьФилипп Киркоров

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