Киркоров пожертвовал белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей

На странице фонда в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост, в котором говорится, что данные средства позволят приобрести «пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала».

«Теперь наши концерты и спектакли станут ещё ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо Вам огромное за поддержку!» — говорится в сообщении фонда «Синяя птица» .

Через некоторое время на стене сообщества появилось объявление, что Киркоров перечислил фонду ещё 2,6 млн рублей.

Ранее Киркоров заявил, что передаст свой гонорар за участие в проекте телеканала НТВ «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

