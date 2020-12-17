Кирил Шамалов прокомментировал получение акций «Сибура»
Глава компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов, которого СМИ назвали «бывшим зятем» Владимира Путина, прокомментировал появившуюся ранее информацию о покупке им акций СИБУРа.
Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование и заявило о покупке Шамаловым 3,8% акций в «Сибуре» за 100 долларов реальной стоимостью 380 миллионов долларов. Издание сослалось на договор компании Kylsyth Investments Limited.
Как сообщает РБК, Шаманов заявил, что участвовал в мотивационной программе наравне с остальными топ-менеджерами.
В свою очередь, глава «Сибура» Дмитрий Конов объяснил покупку Шамаловым доли в компании «Сибур» дополнительными обязательствами, которые возложил на себя предприниматель.
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