Кирил Шамалов прокомментировал получение акций «Сибура»

Глава компании «Ладога Менеджмент» Кирилл Шамалов, которого СМИ назвали «бывшим зятем» Владимира Путина, прокомментировал появившуюся ранее информацию о покупке им акций СИБУРа.

Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование и заявило о покупке Шамаловым 3,8% акций в «Сибуре» за 100 долларов реальной стоимостью 380 миллионов долларов. Издание сослалось на договор компании Kylsyth Investments Limited.

Как сообщает РБК, Шаманов заявил, что участвовал в мотивационной программе наравне с остальными топ-менеджерами.

В свою очередь, глава «Сибура» Дмитрий Конов объяснил покупку Шамаловым доли в компании «Сибур» дополнительными обязательствами, которые возложил на себя предприниматель.

