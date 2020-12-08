Глава «Сибура» объяснил покупку Шамаловым 3,8% компании за 100 долларов
Покупка Кириллом Шамаловым 3,8% акций компании «Сибур» реальной стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов объясняется дополнительными обязательствами, которые возложил на себя предприниматель. Об этом РБК заявил глава «Сибура» Дмитрий Конов.
Он отметил, что покупка Шамаловым акций была лишь одним из шагов мотивационной программы, согласно которой он должен изначально выплатить долг компании Themis Holdings, которая ранее владела акциями «Сибура». Также Конов утверждает, что для приобретения акций Шамалов должен был отказаться от компенсации в рамках предыдущей программы мотивации.
СМИ называют Кирилла Шамалова бывшим зятем президента РФ Владимира Путина. Ранее издание «Важные истории» опубликовало расследование и заявило о покупке Шамаловым доли в «Сибуре» за 100 долларов со ссылкой на договор компании Kylsyth Investments Limited.
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