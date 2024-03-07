Кириенко заявил о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

Попытки провокаций были зафиксированы на Всемирном фестивале молодежи, который прошёл на федеральной территории «Сириус». Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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По его словам, вопрос безопасности обсуждался ещё на этапе планирования фестиваля, в итоге правоохранители сработали профессионально.

«Попытки провокаций были. Очень профессионально сработала вся команда правоохранительных органов.. Мы прошли все без единого эксцесса», – заключил он.

Ранее Кириенко заявил, что участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали звонки с угрозами с территории Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ПровокацияСочиВсемирный Фестиваль Молодежи И СтудентовСергей Кириенко

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