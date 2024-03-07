Кириенко заявил о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

По его словам, вопрос безопасности обсуждался ещё на этапе планирования фестиваля, в итоге правоохранители сработали профессионально.

«Попытки провокаций были. Очень профессионально сработала вся команда правоохранительных органов.. Мы прошли все без единого эксцесса», – заключил он.

Ранее Кириенко заявил, что участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали звонки с угрозами с территории Украины, сообщает RT.