Студент из Уганды заявил Путину о желании стать его сыном
Во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе студент из Уганды обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил о желании стать его сыном. Видео опубликовал Telegram-канал «Лента дня».
Студент назвал президента России своим наставником. По его словам, он хотел бы стать сыном Путина от Африки.
«Что я могу сказать вам, сынок? Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться «господин президент», - пошутил глава государства.
Ранее Путин заявил, что российское зерно поставляется в шесть африканских стран, передает «Радиоточка НСН».
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