Студент из Уганды заявил Путину о желании стать его сыном

Студент назвал президента России своим наставником. По его словам, он хотел бы стать сыном Путина от Африки.

«Что я могу сказать вам, сынок? Вы же президент студенческого союза? Поэтому позволю тоже к вам обращаться «господин президент», - пошутил глава государства.

Ранее Путин заявил, что российское зерно поставляется в шесть африканских стран, передает «Радиоточка НСН».

