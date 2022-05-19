Кириенко: советники по воспитанию появятся во всех школах России с 2023 года
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в 2023 году во всех российских школах появятся советники директоров по воспитательной работе.
В ходе выступления на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник», которое транслируется на официальной странице Минпросвещения РФ в соцсети «Вконтакте», он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее озвучил решение, согласно которому с 1 сентября этого года «советники по воспитанию должны появиться ещё в 35 регионах».
«На следующий год — уже во всех регионах РФ», — заключил Кириенко.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что новые советники-воспитатели должны будут в частности рассказывать школьникам об опасностях незаконных акций, их последствиях, а также о политике, сообщают «Невские новости».
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