Кириенко: советники по воспитанию появятся во всех школах России с 2023 года

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в 2023 году во всех российских школах появятся советники директоров по воспитательной работе.

Путин поддержал предложение ввести в школах должность советника директора по воспитанию

В ходе выступления на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник», которое транслируется на официальной странице Минпросвещения РФ в соцсети «Вконтакте», он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее озвучил решение, согласно которому с 1 сентября этого года «советники по воспитанию должны появиться ещё в 35 регионах».

«На следующий год — уже во всех регионах РФ», — заключил Кириенко.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что новые советники-воспитатели должны будут в частности рассказывать школьникам об опасностях незаконных акций, их последствиях, а также о политике, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПатриотизмРоссияШколыСергей Кириенко
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