Путин поддержал предложение ввести в школах должность советника директора по воспитанию
Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести в российских школах должность советника директора по воспитанию.
На встрече главы государства с участниками конкурса «Учитель года - 2021» педагог лицея №14 в Ставрополе Анастасия Шрамко рассказала, что советники являются реальной «поддержкой для классного руководителя», однако они есть не во всех регионах страны.
Российский лидер согласился с тем, что помощь таких людей «очень важна».
«Это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология... Решение принято... надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе», - ответил Путин.
Ранее родители школьников рассказали, что на День учителя планируют дарить преподавателям цветы, подарочные сертификаты и наборы сладостей, сообщает RT.
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