Кириенко рассказал о планах вывести фестиваль «Таврида-Арт» на международный уровень

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель оргкомитета «Таврида-Арт» Сергей Кириенко рассказал о планах вывести фестиваль на международную арену. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Я абсолютно убежден, что фестиваль "Таврида — АРТ" будет международным. 100%», - сказал он, отвечая на вопрос агентства о будущем проекта.

При этом Кириенко отметил, что не нужно это делать искусственно и в спешке, «оно само прорастет». Он также привел в пример популярный фестиваль Burning Man ("Горящий человек"), который проходит ежегодно в пустыне штата Невада. По его словам, фестиваль сегодня собирает до 100 тыс. человек в год со всего мира, но в момент своего старта 1986 году с 20 человек.

Ранее сообщалось, что участниками фестиваля "Таврида-Арт" стали более 92 тысяч человек. Мероприятие прошло с 23 по 25 августа в крымском Судаке.



