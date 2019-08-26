Более 92 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-Арт» в Крыму

За три дня фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму посетило более 92 тысяч человек. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на республиканское МВД.

Отмечается, что в первый день на фестиваль прибыло более 30 тысяч человек, во второй день – около 20 тысяч и третий день стал самым массовым – его посетили 42 тысяч человек.

Как сообщили агентству в крымской полиции, на фестивале не было зафиксировано правонарушений.

Фестиваль проходил в крымском Судаке с 23 по 25 августа. Ранее сообщалось, что на фестивале установили два рекорда России.



