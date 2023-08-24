Кириенко провел заседание набсовета фонда «Защитники Отечества»

За время работы в филиалы фонда поступило более 173 тысяч обращений. Чаще всего подопечные интересовались мерами социальной поддержки.

По более чем 21 тысячи обращений приняты решения. Из них 12 тысяч касаются денежных выплат для участников СВО, 5,6 тысячи - получения удостоверения статуса ветерана боевых действий.

Кириенко напомнил, что с момента открытия филиалов прошло два с половиной месяца. Он поблагодарил команду фонда за работу.

«Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов», - отметил первый заместитель руководителя Администрации президента.

С докладом о проделанной работе после начала работы региональных филиалов выступила глава фонда Анна Цивилева. По ее словам, каждое обращение уникально и связано с личной ситуацией.

«Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», - подчеркнула она.

Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал в начале апреля президент РФ Владимир Путин. Организация помогает ветеранам специальной военной операции и участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года.

