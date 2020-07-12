Кириенко наградил активистов проекта «Мы вместе»

На форуме «Таврида» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятные медали активистам проекта «Мы вместе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко торжественно вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля.

Акция была организована в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся. Добровольцы проводили онлайн-мастер-классы для детей и взрослых, создавали граффити, поздравляли ветеранов с Днем Победы, стали организаторами акций и творческих мероприятий в поддержку медиков, сами становились донорами, чтобы помочь в противодействии распространению коронавируса.