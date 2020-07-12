Кириенко наградил активистов проекта «Мы вместе»
На форуме «Таврида» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятные медали активистам проекта «Мы вместе». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу форума.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко торжественно вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля.
Акция была организована в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся. Добровольцы проводили онлайн-мастер-классы для детей и взрослых, создавали граффити, поздравляли ветеранов с Днем Победы, стали организаторами акций и творческих мероприятий в поддержку медиков, сами становились донорами, чтобы помочь в противодействии распространению коронавируса.
Сергей Кириенко отметил активность волонтеров и предложил участникам форума подумать о развитии проекта «Мы вместе» в дальнейшем.
«Каким он должен стать с точки зрения молодых деятелей культуры? Что должно остаться, а что - перейти в офлайн? Какая помощь и поддержка для этого нужна? И "Росмолодежь", и все мы вместе для этого готовы выделить гранты и оказать организационную поддержку», - заявил первый замглавы администрации президента РФ.
Напомним, форум «Таврида» после пандемии стал первым офлайн-форумом в России, который собрал на своей площадке более 500 экспертов–лидеров арт-индустрий. «Таврила» в шестой раз проходит в Крыму - и второй раз в районе бухты Капсель под Судаком.
Ранее, 26 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с участниками акции «Мы вместе» выразил благодарность волонтерам, а также врачам, медсестрам, медсестрами, работниками важнейших отраслей промышленности, систем жизнеобеспечения и всем, «кто находился на своем посту».
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