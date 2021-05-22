Кириенко: Марафон «Новое знание» станет традиционным

«Теперь про общество "Знание" - что дальше. Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере такой универсальный, которые затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить», - цитирует его РИА Новости.

Почти за трое суток марафон «Новое знание» набрал около 20 миллионов просмотров. Кириенко отметил, что власти ставили себе планку в 5 миллионов, отметив, что «для серьезных лекций это очень много».

Напомним, марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве. Одновременно он проходит в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Калининграде. Программа форума включает темы: знание, история и культура, наука и технологии, спорт, IT, индустрия и промышленность. Одним из спикеров форума стал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Всего перед участниками выступят 150 гостей.

