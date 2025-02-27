Кириенко: Электричку между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая

По его словам, новый рейс будет удобен и для жителей Абхазии, и для населения Имеретинской долины Сочи. Кириенко добавил, что в сторону Сухума электричка будет стартовать рано утром, а возвращаться обратно в Сириус поезд будет ближе к вечеру.

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

