Кириенко: Электричку между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал в эфире телеканала «Россия-1» запуск 1 мая 2025 года регулярного движения электропоезда Сириус — Сухум. По его словам, время в пути составит 3 часа 20 минут, согласно оценке РЖД.
По его словам, новый рейс будет удобен и для жителей Абхазии, и для населения Имеретинской долины Сочи. Кириенко добавил, что в сторону Сухума электричка будет стартовать рано утром, а возвращаться обратно в Сириус поезд будет ближе к вечеру.
Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что первый российский высокоскоростной поезд назовут «Белый кречет». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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