В Карелии с 16 июля начнут работать кинотеатры
В Карелии с 16 июля снимут ограничение из-за коронавируса на работу кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.
Уточняется, что кинотеатры обязаны будут обеспечить санитарные условия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Также, по данным агентства, в распоряжении было отмечено, что с 16 июля открывается для посетителей вход природного парка «Валаамский архипелаг». При этом его посещение возможно только в составе туристических или паломнических групп.
Всего за пандемию в Карелии оперштаб зафиксировал 1805 заражений, 11 из которых закончились летальным исходом, еще 1060 вылечились.
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