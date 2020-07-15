В Карелии с 16 июля начнут работать кинотеатры

В Карелии с 16 июля снимут ограничение из-за коронавируса на работу кинотеатров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Уточняется, что кинотеатры обязаны будут обеспечить санитарные условия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также, по данным агентства, в распоряжении было отмечено, что с 16 июля открывается для посетителей вход природного парка «Валаамский архипелаг». При этом его посещение возможно только в составе туристических или паломнических групп.

Всего за пандемию в Карелии оперштаб зафиксировал 1805 заражений, 11 из которых закончились летальным исходом, еще 1060 вылечились.

