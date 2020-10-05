Кинотеатру «Каро» грозит штраф в полмиллиона за нарушение масочного режима
Кинотеатру сети «Каро» в столичном торгово-развлекательном центре «Атриум» грозит штраф на сумму до полумиллиона рублей за нарушение санитарных мер профилактики коронавируса. Об этом проинформировал ведущий специалист-эксперт управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Владимир Ядыкин.
В ходе ревизии указанного кинотеатра было установлено отсутствие ультрафиолетовых облучателей в залах. Кроме того, сотрудники не обеспечивали полный контроль за наличием средств индивидуальной защиты у зрителей. На входе не всегда посетителей информировали о необходимости иметь защитные маски и перчатки.
Помимо штрафа кинотеатр в ТРЦ «Атриум» может быть временно закрыт до устранения нарушений. Органы Роспотребнадзора активизировали проверки в местах повышенного сбора людей на фоне роста числа инфицирований коронавирусом в Москве и по России в целом.
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