Кинорежиссер Михаил Ведышев скончался на 65-ом году жизни
Кинорежиссер Михаил Ведышев ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, членом которого являлся Ведышев.
Причины смерти не называются. В Союзе отметили, что прощание с режиссером пройдет в ближайший понедельник 26 августа в московском больнице № 1.
Ведышев известен преимущественно своими режиссерскими работами в игровом кино. В частности, он снял такие фильмы как «Бурсаки», «Странник», «Кому на Руси жить» и другие.
Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Балашовского района. Как пишет телеканал 360, Ведышев имеет два образования, первое по специальности «театральный художник», второе по режиссуре. Первым его фильмом стала картина «Пряслины».
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