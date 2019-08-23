Кинорежиссер Михаил Ведышев скончался на 65-ом году жизни

Кинорежиссер Михаил Ведышев ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России, членом которого являлся Ведышев.

Причины смерти не называются. В Союзе отметили, что прощание с режиссером пройдет в ближайший понедельник 26 августа в московском больнице № 1.

Ведышев известен преимущественно своими режиссерскими работами в игровом кино. В частности, он снял такие фильмы как «Бурсаки», «Странник», «Кому на Руси жить» и другие.

Михаил Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Балашовского района. Как пишет телеканал 360, Ведышев имеет два образования, первое по специальности «театральный художник», второе по режиссуре. Первым его фильмом стала картина «Пряслины».



