Рабочие в Нью-Йорке спасли совенка, который спрятался в рождественской елке

Нью-йоркские рабочие в ходе установки рождественской ели возле Рокфеллер-центра спасли мохноногого сыча. Птица спряталась в ветвях дерева, сообщает зоозащитник из организации Ravensbread.

Отмечается, что ель срубили еще на прошлой неделе, для транспортировки до Нью-Йорка ей пришлось проехать 270 километров.

По утверждению зоозащитников, сыч не ел и не пил три дня с момента спасения. Сейчас птица находится в хорошем состоянии.

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Мохноногий сыч – самый маленький представитель семейства совиных. Он обитает в средней полосе России, некоторых регионах Европы и Северной Америке.

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ФОТО: pixabay.com
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