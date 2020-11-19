Рабочие в Нью-Йорке спасли совенка, который спрятался в рождественской елке

Нью-йоркские рабочие в ходе установки рождественской ели возле Рокфеллер-центра спасли мохноногого сыча. Птица спряталась в ветвях дерева, сообщает зоозащитник из организации Ravensbread.

Отмечается, что ель срубили еще на прошлой неделе, для транспортировки до Нью-Йорка ей пришлось проехать 270 километров.

По утверждению зоозащитников, сыч не ел и не пил три дня с момента спасения. Сейчас птица находится в хорошем состоянии.