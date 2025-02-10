Кинолог объяснил, почему собаки могут грызть обои и как это исправить

10 февраля президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил в беседе с «Известиями» возможные причины деструктивного поведения собак, в частности, привычки грызть обои. По словам эксперта, это может быть связано с недостатком физических нагрузок, отсутствием новых впечатлений или с тем, что питомец не получает должного внимания от хозяев.

Голубев отметил, что собака может начать грызть обои или другие предметы, если у нее нет других занятий, особенно в отсутствие регулярных прогулок или активных игр. Он также указал, что причина такого поведения может быть в страхе, скуке или даже проблемах со здоровьем. Важно, по его словам, не ругать питомца за разрушения, а понять и устранить причины его стресса.

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Кинолог подчеркнул, что изменение режима прогулок или сбившийся ритм жизни собаки также могут стать причиной нервозности питомца. В таких случаях собака может начать демонстрировать деструктивное поведение. Голубев добавил, что важно корректно реагировать на нарушения, например, с помощью команд «Фу!» и отправления собаки на ее место.

Для предотвращения такого поведения специалисты рекомендуют скорректировать время выгула, увеличить физическую активность собаки и обеспечить ей достаточное количество игр и новых впечатлений, передает «Радиоточка НСН».

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