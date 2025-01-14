Без детей и хлопушек: Зооюрист призвала внимательно составлять договор аренды собак

Ранее СМИ обратили внимание на рост числа объявлений о сдаче напрокат собак. Такая услуга была популярна во время пандемии, когда с собаками можно было выходить на улицу в условиях карантина. Зоопсихолог Михаил Ширшков в беседе с Telegram-каналом «Shot проверка» указал на то, что отсутствие постоянного владельца пагубно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье животного. Федюнина с ним не согласилась и призвала просто внимательнее читать договор аренды питомца.

«Чтобы говорить с точки зрения зоозащиты, нужно смотреть условия договора. Собака - компаньон, она всегда рада людям – будь то фотосессия или еще что-то. Если для собаки созданы нормальные условия, если нет кучи детей, которые ее дергают, если не стреляют хлопушки и так далее, то почему бы и нет. Я думаю, что собак не дают в аренду людям, у которых есть дети, например. Не думаю, что животным доставляются какие-то неудобства. Здесь не идет речи о том, что над животным могут как-то издеваться. Вполне возможно составление такого договора, подразумевающего передачу животного на время. У нас есть люди, которые все время о чем-то волнуются. Но если составлять правильные договоры и обеспечить безопасность животного, то волноваться будет не о чем», - сказала собеседница НСН.

Ранее стало известно, что в 12% российских компаний разрешают приводить на работу домашних животных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

