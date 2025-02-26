Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы отправил кинокритика Екатерину Барабаш под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Свою вину Барабаш признала полностью.
Уточняется, что под домашним арестом кинокритик будет находиться в течение двух месяцев - до 25 апреля.
Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru