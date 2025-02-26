Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Свою вину Барабаш признала полностью.

Уточняется, что под домашним арестом кинокритик будет находиться в течение двух месяцев - до 25 апреля.

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

