Кинокритика Екатерину Барабаш отправили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы отправил кинокритика Екатерину Барабаш под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Свою вину Барабаш признала полностью.

Уточняется, что под домашним арестом кинокритик будет находиться в течение двух месяцев - до 25 апреля.

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияСудДомашний Арест

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