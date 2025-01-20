Инженера в Сочи приговорили к пяти с половиной годам за фейки о российской армии

По словам осужденного, он не хотел оболгать российскую армию, поскольку был уверен, что публикует информацию из достоверных источников. Прокурор просил назначить злоумышленнику наказание в виде семи лет и семи месяцев лишения свободы.

Судом установлено, что репост сообщения о том, что российские войска якобы разбмобили роддом в Мариуполе, мужчина опубликовал в марте 2022 года. Позже он размещал у себя в соцсетях и другие фейки о российской армии.

Кроме того, в 2023 году мужчина изготовил при помощи слесарного оборудования предмет, с помощью которого можно метать снаряды за счет вакуумного натяжения тетивы. Щусь отметил, что не считал его оружием.

Ранее одного из бывших адвокатов журналиста Ивана Сафронова, осужденного за госизмену, Дмитрия Талантова приговорили к семи годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

