Кинокомпании «Стар Медиа ТВ» и «А Сериал» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы признал кинокомпанию «Стар Медиа ТВ» виновной по административной статье о пропаганде ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По аналогичной статье КоАП РФ «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола», виновной суд признал также кинокомпанию «А Сериал».
По решению суда, каждой из компаний был назначен штраф - по три млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы по данной статье оштрафовал на три млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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