Кинокомпании «Стар Медиа ТВ» и «А Сериал» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы признал кинокомпанию «Стар Медиа ТВ» виновной по административной статье о пропаганде ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии

По аналогичной статье КоАП РФ «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола», виновной суд признал также кинокомпанию «А Сериал».

По решению суда, каждой из компаний был назначен штраф - по три млн рублей.

Ранее Таганский суд Москвы по данной статье оштрафовал на три млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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