Киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств ввела новые стандарты, которых должны придерживаться авторы картин, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", сообщает ТАСС.

Новые правила, которые начнут действовать с 2024 года, направлены на борьбу с притеснениями в адрес расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств, а также женщин. Для того, чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, она должна соответствовать минимум двум из четырех критериев, которые касаются отбора людей, занятых на всех этапах производства и проката картины.

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В частности, минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это невозможно, то 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

К составу творческого и технического персонала применяются аналогичные требования. Также эти квоты распространяются на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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