Киноакадемия выдвинула новые требования для претендентов на «Оскар»

В частности, минимум один из актеров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это невозможно, то 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

К составу творческого и технического персонала применяются аналогичные требования. Также эти квоты распространяются на маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

В качестве четвертого критерия выносится требование по привлечению к работе над картиной стажеров и практикантов из перечисленных групп.

