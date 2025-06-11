Трехкратный обладатель Кубка Гагарина вратарь Шарыченков завершил карьеру

Хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Шарыченков объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает портал Russia-Hockey.

Спортсмену 33 года, он выступает на позиции вратаря и завоевывал кубок в составе клубов «Динамо», «Ак Барс» и ЦСКА.

По словам Шарыченкова, в его карьере наступил самый эмоциональный этап.

«Несколько недель назад с «Торпедо-Горький» завоевал Кубок чемпионов России – и считаю, что победой в родном городе поставил точку в своей вратарской карьере. Завершаю там, где родился и где начал делать свои первые шаги в нашей игре — в Нижнем Новгороде», - указал хоккеист.

Шарыченков отметил, что его карьера была интересной, однако в ней были как победы, так и травмы.

Между тем клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» опроверг сведения о том, что российский форвард команды Александр Овечкин завершит карьеру после следующего сезона, пишет 360.ru.

