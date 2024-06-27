Киберэксперт Бондаренко назвал три мошеннических риска в путешествии

«Злоумышленники задействуют социальную инженерию: представляются туристами, которые ищут попутчиков, или гидами. Дальше схемы разные — просят внести якобы предоплату за услугу и пропадают с деньгами или предлагают зарегистрировать и ввести свои данные», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Бондаренко, к потере личных данных или средств с карты также могут привести и переходы по ссылкам от мошенников. Потенциальную опасность представляют и WI-FI-сети в аэропортах, на вокзалах и кафе. Эксперт предупредил, что мошенники часто создают бесплатные сети, присылая код для подтверждения регистрации в Telegram или WhatsApp. Такая аутентификация позволяет злоумышленнику получить доступ к аккаунту на устройстве.

Ранее глава АНО «Белый интернет», член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко выступила за необходимость уголовной ответственности за кибербуллинг и пропаганду антиобщественного поведения в интернете. По ее словам, на одно раскрытое дело приходится до четырех тысяч нераскрытых, напоминает «Радиоточка НСН».

