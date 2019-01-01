Общество

Киану Ривз «предотвратил» ограбление

14 июля19:30

Голливудский актер Киану Ривз «обезвредил» грабителя в магазине. Fake-видео размещено на Youtube-канале Corridor.

Создатели ролика использовали технологию deepfake. Возможности нейросети позволяют использовать изображение любого человека в видео самого разного содержания.

Пользователи Сети были разочарованы шуткой, но отметили качество видео.

«Даже как человек, который, честно говоря, не знает, как звучит голос Киану, именно когда он заговорил, я понял, что это подделка. В остальном, черт возьми, это действительно хорошо», —отметил один из зрителей.

В США испугались использования Путиным технологий для порнофейков

Алгоритм deepfake вызвал серьезный ажиотаж в США зимой 2018 года. Ролики с участием американского президента и других политиков, выполненные с помощью этого алгоритма, назвали потенциальной причиной ядерной войны. Некоторые хостинги для взрослых заблокировали все видео с «участием» звезд из-за возможных юридических последствий.

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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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