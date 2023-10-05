KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов
Рестораны быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на свою еду. С 5 октября ее стоимость увеличится на 10-12,5%.
Сотрудники заведений отмечают, что после роста цены на курицу, главный продукт сети стал в дефиците, периодически возникают проблемы с поставками.
В связи с этим KFC и «Ростикс» закупают мясо с запасом и хранят в морозилке. Такая схема увеличивает риск испортить продукт.
Федеральная антимонопольная служба направила производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен, пишет Mash.
Накануне рестораны «Вкусно - и точка» повысили цены на бургеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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