KFC и «Ростикс» повысили цены на все меню своих ресторанов

Рестораны быстрого питания KFC и «Ростикс» повысили цены на свою еду. С 5 октября ее стоимость увеличится на 10-12,5%.

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Сотрудники заведений отмечают, что после роста цены на курицу, главный продукт сети стал в дефиците, периодически возникают проблемы с поставками.

В связи с этим KFC и «Ростикс» закупают мясо с запасом и хранят в морозилке. Такая схема увеличивает риск испортить продукт.

Федеральная антимонопольная служба направила производителям мяса птицы запросы для проведения анализа обоснованности установленных цен, пишет Mash.

Накануне рестораны «Вкусно - и точка» повысили цены на бургеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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