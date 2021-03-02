Отдыхать лучше в России. Правда, дороже

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян не планировать в этом году отдых на зарубежных курортах. По ее словам, отдыхать лучше в пределах России, чтобы пандемия коронавируса не смогла сорвать планы.

«Не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», - пояснила она свою мысль.

Еще в конце минувшего года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в НСН предупредила, что стоимость отдыха в России в 2021 вырастет. По ее словам, в среднем по России цены могут повыситься от 10% до 15%. Тогда же специалисты российского сервиса бронирования жилья составили рейтинг самых популярных для отдыха с детьми российских городов. Стоимость на конец декабря варьировалась от 2600 рублей за сутки в Туле до 5500 рублей в Екатеринбурге.

А вот стоимость стандартного двухместного номера одного из отелей категории «четыре звезды» на текущий момент в Анапе – 7000 рублей. Скромный, неброский интерьер, правда, со всем необходимым – от кондиционера и сейфа до халата и пляжных полотенец. С дополнительным, как можно понять, детским местом – уже 9800. То есть для семьи с одним ребенком 10-дневный отдых в таком отеле обойдется без малого в сто тысяч. Плюс перелет, плюс трансфер. А вот еще пример: четырехзвездный отель в крымском Симеизе, номер на семью из трех человек на майские праздники с 1 по 10 число обойдется минимум в 135 тысяч. Причем, в стоимость включен только завтрак. Добавить к этому стоимость обедов и ужинов на этот период, перелет, трансфер – и получится стоимость отдыха в пятизвездном отеле ультра все включено в Турции. Это мы еще не смотрели цены в «русском Куршевеле» - в Сочи.

Приведенные цены по мере приближения курортного сезона явно будут только расти. В свете рекомендаций главы верхней палаты российского парламента вряд ли стоит ожидать открытия к его началу наиболее популярных у россиян Египта и Турции. И также как год назад, спрос на пляжный отдых на российских курортах в отсутствии альтернатив будет только расти. А местные отельеры, как и в прошлом году – вздувать цены. В том же Сочи на пике сезона номер в одном из пятизвездных отелей нельзя было получить дешевле 250 тысяч рублей за ночь. Это, конечно, квинтэссенция жадности, зато весьма красноречиво отражающая общий тренд: хороший отдых в России обходится дороже аналогичного по качеству за рубежом. И это обстоятельство несколько девальвирует призыв спикера Совфеда.

