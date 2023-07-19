Керченская паромная переправа не будет работать по ночам

Режим работы Керченской паромной переправы изменится, сообщил сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что работа переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00 ежедневно. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения.

Министр добавил, что в приоритетном порядке паромами перевозят организованные группы детей на автобусах, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.