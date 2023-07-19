Керченская паромная переправа не будет работать по ночам

Режим работы Керченской паромной переправы изменится, сообщил сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что работа переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00 ежедневно. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения.

Министр добавил, что в приоритетном порядке паромами перевозят организованные группы детей на автобусах, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

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В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост был атакован двумя надводными беспилотниками. В результате был поврежден один из пролетов автодорожный части моста. Погибла семейная пара из белгородской области, их дочь пострадала. Сейчас на мосту действует реверсивное движение по одной полосе уцелевшей автомобильной части объекта. Поезда следуют через Крымский мост в прежнем режиме.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько
ТЕГИ:Керченская ПереправаПаром

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