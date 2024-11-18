Керчь и Евпатория частично остались без света из-за аварии

Керчь, Евпатория, Бахчисарайский и Первомайский район частично обесточены, сообщили в «Крымэнерго».

В Ростове-на-Дону из-за аварии на линии 10 тыс. человек остались без света

В Евпатории обесточены дома больше чем на 10 улицах, включая проспект Победы, Суворова, Луговую и другие.

Аварийные бригады работают на местах. Восстановить подачу электричества планируют в течение трех часов.

Ранее в Горловке из-за атаки украинской армии без света и тепла остались 60 тыс. жителей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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