Керчь и Евпатория частично остались без света из-за аварии
18 ноября 202411:14
Керчь, Евпатория, Бахчисарайский и Первомайский район частично обесточены, сообщили в «Крымэнерго».
В Евпатории обесточены дома больше чем на 10 улицах, включая проспект Победы, Суворова, Луговую и другие.
Аварийные бригады работают на местах. Восстановить подачу электричества планируют в течение трех часов.
Ранее в Горловке из-за атаки украинской армии без света и тепла остались 60 тыс. жителей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru