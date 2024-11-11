В Ростове-на-Дону из-за аварии на линии 10 тыс. человек остались без света
Около 10 тыс. человек остались без электричества в Ростове-на-Дону из-за аварии на высоковольтной линии в Пролетарском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Логвиненко.
Инцидент произошел на улице 45-я линия, что привело к обесточиванию нескольких улиц, включая Советскую и часть проспекта 40-летия Победы.
Помимо этого, из-за повреждения линии возник пожар, для ликвидации которого на место были направлены пожарные. Логвиненко отметил, что после завершения тушения пожара специалисты оценят ущерб и начнут ремонтные работы.
Позже стало известно, что электроснабжение было восстановлено для 8 тыс. жителей. Ведется работа по переподключению оставшихся абонентов к резервным линиям. Ликвидация последствий пожара продолжается, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru