В Ростове-на-Дону из-за аварии на линии 10 тыс. человек остались без света

Около 10 тыс. человек остались без электричества в Ростове-на-Дону из-за аварии на высоковольтной линии в Пролетарском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Инцидент произошел на улице 45-я линия, что привело к обесточиванию нескольких улиц, включая Советскую и часть проспекта 40-летия Победы.