Кембриджский словарь назвал словом 2024 года глагол про позитивные установки
Кембриджский словарь английского языка назвал глагол «манифестировать» словом 2024 года, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.
Уточняется, что слово описывает процесс использования визуализации и аффирмации, чтобы повысить вероятность достижение желаемого. В 2024 году глагол «манифестировать» искали на сайте Кембриджского словаря почти 130 тысяч раз.
Первыми слово начали использовать участники различных групп по саморазвитию, однако со временем оно также вошло в лексикон мировых знаменитостей, включая певицу Дуа Липа и футболиста сборной Англии Олли Уоткинса. Как отмечают сотрудники Кембриджского университета, термин не относится к научным.
Специалисты университета ежегодно выбирают слово, которое одновременно отражает дух времени и при этом входит в топ поисковых запросов, передает «Радиоточка НСН».
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