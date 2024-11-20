Кембриджский словарь назвал словом 2024 года глагол про позитивные установки

Уточняется, что слово описывает процесс использования визуализации и аффирмации, чтобы повысить вероятность достижение желаемого. В 2024 году глагол «манифестировать» искали на сайте Кембриджского словаря почти 130 тысяч раз.

Первыми слово начали использовать участники различных групп по саморазвитию, однако со временем оно также вошло в лексикон мировых знаменитостей, включая певицу Дуа Липа и футболиста сборной Англии Олли Уоткинса. Как отмечают сотрудники Кембриджского университета, термин не относится к научным.

Специалисты университета ежегодно выбирают слово, которое одновременно отражает дух времени и при этом входит в топ поисковых запросов, передает «Радиоточка НСН».

