Раскрыт секрет эффективного и быстрого накопления денег

По его словам, самый надежный способ – регулярно откладывать средства от месячного дохода, при этом сумма не должна быть обременительной. Также можно сохранять деньги от незапланированных поступлений, например, от подработки или продажи вещей. Как отметил эксперт, откладывая 50% от дохода можно быстро накопить серьезную «финансовую подушку».

Экономическая нестабильность заставляет людей раздумывать над тем, сколько денег необходимо иметь для того, чтобы пережить возможную потерю дохода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

