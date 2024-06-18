Каждый третий работодатель готов платить на 10-20% больше летом

Кроме того, 15% работодателей готовы поднять зарплаты на 20-30%. Из-за сезонной нехватки специалистов 47% руководителей отмечают, что они усиливают наем исполнителей для своей компании. При этом четверть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 65% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов.

Основными причинами поиска новых сотрудников 45% работодателей называют временное усиление команды на сезон отпусков, а также появление летних вакансий (25%).

Ранее источник «Ведомостей» сообщил, что кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат. Также планируется исключить из программы Москву и Санкт-Петербург, напоминает RT.

