Каждый третий работодатель готов платить на 10-20% больше летом
Увеличить зарплату сотрудников на 10-20% готовы порядка 35% российских работодателей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос исследовательского центра Зарплата.ру и аналитиков Консоль.Про.
Кроме того, 15% работодателей готовы поднять зарплаты на 20-30%. Из-за сезонной нехватки специалистов 47% руководителей отмечают, что они усиливают наем исполнителей для своей компании. При этом четверть при срочном поиске готовы делать более интересные предложения, а 65% считают, что даже при нехватке кадров нет необходимости в повышении вознаграждения для специалистов.
Основными причинами поиска новых сотрудников 45% работодателей называют временное усиление команды на сезон отпусков, а также появление летних вакансий (25%).
Ранее источник «Ведомостей» сообщил, что кабинет министров рассматривает возможность изменения условий выдачи льготных ипотечных кредитов по программе для сотрудников сферы IT. В частности, речь идет о повышении порога по минимальному уровню зарплат. Также планируется исключить из программы Москву и Санкт-Петербург, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru