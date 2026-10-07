Каждый шестой россиянин назвал командировки преимуществом при выборе работы

«Командировка для сотрудника – это не только необходимость менять привычный рабочий график и проводить время вне дома. Для бизнеса такие поездки часто связаны с задачами, требующими присутствия на месте: встречами с клиентами, запуском проектов, контролем объектов или развитием региональной сети. Поэтому работодатели могут предлагать более высокую зарплату специалистам, готовым к мобильному формату работы. Для соискателя командировки, в свою очередь, становятся одним из факторов, который стоит учитывать при сравнении предложений», — отметил он.

По данным hh.ru, во втором квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тыс. рублей. Это на 43% больше, чем в вакансиях без упоминания командировок, где медианная предлагаемая зарплата составляла 85,5 тыс. рублей.

Во втором квартале 2026 года российские работодатели разместили более 63,1 тыс. вакансий с упоминанием командировок. Больше всего таких предложений пришлось на менеджеров по продажам – 18% от всех вакансий с рабочими поездками. На втором месте оказались водители — 7%.

