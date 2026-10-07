Каждый шестой россиянин назвал командировки преимуществом при выборе работы

Работодатели предлагают более высокую зарплату специалистам, готовым к мобильному формату работы, заявил НСН HR-директор Smartway Илья Понукалин.

Каждый шестой россиянин назвал командировки преимуществом при выборе работы. А работодатели предлагают таким специалистам в среднем на 43% больше – 122,1 тыс. рублей против 85,5 тыс. рублей. Такие результаты показало исследование платформы для управления командировками Smartway. 15% россиян предпочли бы компанию с командировками, если бы выбирали между двумя похожими предложениями о работе. Еще 47% считают, что наличие рабочих поездок не повлияло бы на их решение. При этом 38% скорее не выбрали бы компанию, где сотрудникам приходится ездить в командировки.

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«Командировка для сотрудника – это не только необходимость менять привычный рабочий график и проводить время вне дома. Для бизнеса такие поездки часто связаны с задачами, требующими присутствия на месте: встречами с клиентами, запуском проектов, контролем объектов или развитием региональной сети. Поэтому работодатели могут предлагать более высокую зарплату специалистам, готовым к мобильному формату работы. Для соискателя командировки, в свою очередь, становятся одним из факторов, который стоит учитывать при сравнении предложений», — отметил он.

По данным hh.ru, во втором квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тыс. рублей. Это на 43% больше, чем в вакансиях без упоминания командировок, где медианная предлагаемая зарплата составляла 85,5 тыс. рублей.

Во втором квартале 2026 года российские работодатели разместили более 63,1 тыс. вакансий с упоминанием командировок. Больше всего таких предложений пришлось на менеджеров по продажам – 18% от всех вакансий с рабочими поездками. На втором месте оказались водители — 7%.

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ФОТО: ITAR-TASS/Курсков Евгений
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