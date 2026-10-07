Каждый шестой россиянин назвал командировки преимуществом при выборе работы
Работодатели предлагают более высокую зарплату специалистам, готовым к мобильному формату работы, заявил НСН HR-директор Smartway Илья Понукалин.
Каждый шестой россиянин назвал командировки преимуществом при выборе работы. А работодатели предлагают таким специалистам в среднем на 43% больше – 122,1 тыс. рублей против 85,5 тыс. рублей. Такие результаты показало исследование платформы для управления командировками Smartway. 15% россиян предпочли бы компанию с командировками, если бы выбирали между двумя похожими предложениями о работе. Еще 47% считают, что наличие рабочих поездок не повлияло бы на их решение. При этом 38% скорее не выбрали бы компанию, где сотрудникам приходится ездить в командировки.
«Командировка для сотрудника – это не только необходимость менять привычный рабочий график и проводить время вне дома. Для бизнеса такие поездки часто связаны с задачами, требующими присутствия на месте: встречами с клиентами, запуском проектов, контролем объектов или развитием региональной сети. Поэтому работодатели могут предлагать более высокую зарплату специалистам, готовым к мобильному формату работы. Для соискателя командировки, в свою очередь, становятся одним из факторов, который стоит учитывать при сравнении предложений», — отметил он.
По данным hh.ru, во втором квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122,1 тыс. рублей. Это на 43% больше, чем в вакансиях без упоминания командировок, где медианная предлагаемая зарплата составляла 85,5 тыс. рублей.
Во втором квартале 2026 года российские работодатели разместили более 63,1 тыс. вакансий с упоминанием командировок. Больше всего таких предложений пришлось на менеджеров по продажам – 18% от всех вакансий с рабочими поездками. На втором месте оказались водители — 7%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Провокация ради очков: Почему Квебек не отделится от Канады
- Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS
- Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
- «Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию
- Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области
- Психолог объяснил, почему короткие видео победили чтение
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа быстро согласуют
- Усиление НАТО: Создание аналога Starlink подарит Турции независимость от США
- Россиянкам рассказали, что стресс и недосып не могут вызвать раннюю менопаузу
- Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые из Франции и Японии