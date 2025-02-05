Каждый пятый таксист в Москве не имеет российского гражданства

В ходе прошедшего в Мосгордуме круглого стола «Такси нашего города» он отметил, что таксистами в Москве работают, в том числе, представители Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана.

Алексюк добавил, что средний водительский стаж московских таксистов составляет 16 лет, средний возраст водителя – 38 лет.

«В 2021 году была запущена комплексная информационная система «Аналитика работы такси», действующая в Москве и Подмосковье... Благодаря ей мы начали понимать, кто находится за рулём», - заключил он.

Ранее власти Чувашии запретили мигрантам работать таксистами, а также в сфере торговли алкоголем, образования, спорта и развлечений, сообщает RT.

