Каждый пятый таксист в Москве не имеет российского гражданства
Гражданство РФ в настоящее время есть у 78% процентов работающих в Москве таксистов. Об этом заявил глава управления развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта столицы Сергей Алексюк.
В ходе прошедшего в Мосгордуме круглого стола «Такси нашего города» он отметил, что таксистами в Москве работают, в том числе, представители Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана.
Алексюк добавил, что средний водительский стаж московских таксистов составляет 16 лет, средний возраст водителя – 38 лет.
«В 2021 году была запущена комплексная информационная система «Аналитика работы такси», действующая в Москве и Подмосковье... Благодаря ей мы начали понимать, кто находится за рулём», - заключил он.
Ранее власти Чувашии запретили мигрантам работать таксистами, а также в сфере торговли алкоголем, образования, спорта и развлечений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru